Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, Rusya'nın gaz akışını kesmesine karşı tarihin en zor kışına hazırlanırken, Başbakan Olaf Scholz iyimser bir açıklamada bulundu.

Başbakan Scholz, Almanya'nın Rusya'nın gazı kesmesine karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Scholz ülkenin kuzeyindeki terminallerin de LNG ithalatı için hazır olduğunu belirtti.

Scholz gazda tasarruf yaptıklarını belirtirken yeniden termik santrallerin de üretim kapasitelerini kullandıklarını ifade etti. Scholz, gerekmesi durumunda gelecek yılın başında ülkenin güneyinde bulunan nükleer santrallerin kullanabileceğine de dikkat çekti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck kışın olası enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını duyurmuştu.

Buna karşın santrallerin operatörü olan şirket teknik olarak bu planın uygulanabilecek bir plan olmadığını, bu santrallerin tedariki açısından da sorunlar olabileceğini belirtmişti.