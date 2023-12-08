SEB Research ECB'nin faiz indirimi için tarih verdi

SEB Research'ün baş stratejisti Jussi Hiljanen, Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin görüşünü revize ettiğini ve ilk faiz indiriminin bir önceki tahmin olan Haziran yerine Mart ayında yapılmasını beklediğine dair "Dezenflasyonist süreçteki olumlu ilerleme nedeniyle, ECB'nin faiz indirimlerine Mart ayında (daha önce Haziran) başlayacağını düşünüyoruz," dedi.

SEB Research, daha önceki 75 baz puanlık tahminine kıyasla 2024 yılında toplam 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

SEB Research, şu anda %4,00 olan mevduat faizinin 2025 yılında %2,00'ye düşürülmesini beklerken, bu oran daha önceki %2,50'lik tahminin altında kalacak.