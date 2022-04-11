Societe Generale, Rusya'daki bankacılık ve sigorta faaliyetlerini durduracağını ve Rosbank'taki çoğunluk hisselerini satacağını açıkladı.

RUSYA'DAN ÇEKİLMENİN MALİYETİ 3,1 MİLYAR EUROYU BULACAK

Societe Generale'nin açıklamasına göre Rusya'dan çekilmenin maliyeti 3,1 milyar euro olacak. Yapılan açıklamaya göre Rosbank'taki payın tamamı ile Rusya'daki sigorta bağlı ortaklıklarının Interros Capital'e satışı konusunda anlaşmaya varıldı. Interros Capital, Rusya'nın en zengin oligarklarından Vladimir Potanin'e ait.

Societe Generale, satış sürec inin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını bekliyor.