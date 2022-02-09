Son dakika haberi...Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, şu an için PCR testleri, Covid-19'un izini sürme sürecine ilişkin olarak tüm dünyada geçerli normu oluşturuyor ancak sonuçları elde etmek için genellikle birkaç saat beklemek gerekiyor. İtibarlı üniversitelerden Shanghai'deki Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar bu yönteme daha hızlı sonuç veren bir seçenek buldu.
SON DAKİKA | Çinli araştırmacılardan çok konuşulacak Covid-19 buluşu: Sadece 4 dakikada sonuç alınıyor
Son dakika haberi…Çinli araştırmacılar çok konuşulacak bir Covid-19 test yöntemi buldu. Nature Biomedical Engineering dergisinde 7 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan bir makalede, Çinli araştırmacıların, çok hızlı sonuç veren bir Covid-19 test yöntemi bulduklarını ve söz konusu testin bir PCR testi kadar güvenilir olup sonucu dört dakikadan daha kısa bir sürede verdiğini bildirdikleri yazılıyor.
SON DAKİKA HABERİ | ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN ÇOK KONUŞULACAK COVİD-19 TEST YÖNTEMİ
Çinli araştırmacı ekibi, yukarıda adı geçen dergide çıkan makalede, kişiden alınan sürüntüdeki DNA'yı analiz edebilmek için mikroelektronikten yararlanan bir sensör oluşturduğunu belirtiyor. Tasarlayıcı ekip, taşınabilir bir makineye bağlı sensörün sonuca dört dakikadan daha kısa bir sürede ulaşılmasını sağladığını bildiriyor. Makinenin ise çok hassas olduğu ve her yere kolaylıkla taşınabildiği açıklanıyor.
33 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ PCR TESTİ İLE AYNI SONUCU VERDİ
Araştırmacıların iddialarını teste tabi tutmak amacıyla koronavirüs bulaşmış 33 kişiden sürüntü alındı. İki yöntemi karşılaştırmak için aynı anda yapılan PCR testleri ve yeni yönteme göre gerçekleştirilen testler birebir aynı sonuçları verdi. Fudan Üniversitesi araştırmacıları oluşturdukları tertibatın birçok farklı durumda; örneğin havalimanlarında, hastanelerde hatta evde dahi kullanılabileceği olgusunun altını çiziyorlar.
LABORATUVAR GEREKSİNİMİ SON BULABİLİR
PCR testleri, yavaş sonuç vermenin yanı sıra önemli bir altyapı ve laboratuvar gerektiriyor. Oysa gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunda bunlardan ancak sınırlı sayıda bulunuyor. Bu, Covid-19 hastalığının izini sürmekte güçlük yaratıyor. Bu bağlamda kendi kendine uygulanan testler ise güvenilirlikten uzak.
Çin, PCR testlerinin küresel düzlemde en büyük üreticilerinden biri olup geçen Aralık ayında 1,6 milyar dolar değerinde PCR testi ihraç etti. Bu da, Çin gümrüklerinden kaynaklanan verilere göre, bir önceki aya kıyasla yüzde 144 oranında bir artışa denk düşüyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!