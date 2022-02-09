Son dakika haberi...Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, şu an için PCR testleri, Covid-19'un izini sürme sürecine ilişkin olarak tüm dünyada geçerli normu oluşturuyor ancak sonuçları elde etmek için genellikle birkaç saat beklemek gerekiyor. İtibarlı üniversitelerden Shanghai'deki Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar bu yönteme daha hızlı sonuç veren bir seçenek buldu.

SON DAKİKA HABERİ | ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN ÇOK KONUŞULACAK COVİD-19 TEST YÖNTEMİ Çinli araştırmacı ekibi, yukarıda adı geçen dergide çıkan makalede, kişiden alınan sürüntüdeki DNA'yı analiz edebilmek için mikroelektronikten yararlanan bir sensör oluşturduğunu belirtiyor. Tasarlayıcı ekip, taşınabilir bir makineye bağlı sensörün sonuca dört dakikadan daha kısa bir sürede ulaşılmasını sağladığını bildiriyor. Makinenin ise çok hassas olduğu ve her yere kolaylıkla taşınabildiği açıklanıyor.

33 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ PCR TESTİ İLE AYNI SONUCU VERDİ Araştırmacıların iddialarını teste tabi tutmak amacıyla koronavirüs bulaşmış 33 kişiden sürüntü alındı. İki yöntemi karşılaştırmak için aynı anda yapılan PCR testleri ve yeni yönteme göre gerçekleştirilen testler birebir aynı sonuçları verdi. Fudan Üniversitesi araştırmacıları oluşturdukları tertibatın birçok farklı durumda; örneğin havalimanlarında, hastanelerde hatta evde dahi kullanılabileceği olgusunun altını çiziyorlar.

LABORATUVAR GEREKSİNİMİ SON BULABİLİR PCR testleri, yavaş sonuç vermenin yanı sıra önemli bir altyapı ve laboratuvar gerektiriyor. Oysa gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunda bunlardan ancak sınırlı sayıda bulunuyor. Bu, Covid-19 hastalığının izini sürmekte güçlük yaratıyor. Bu bağlamda kendi kendine uygulanan testler ise güvenilirlikten uzak.