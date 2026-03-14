S&P'den ABD ekonomisi analizi! Savaş hane halkını vurabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'daki savaşın ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini belirtti. S&P savaşın enflasyonu tetikleyebileceğini ve hane halkının alım gücünü düşürebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2026 08:53

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın küresel jeopolitik dengelerdeki kırılganlığı ortaya koyduğunu ve süresine bağlı olarak ABD ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini bildirdi.

"JEOPOLİTİK İSTİKRARSIZLIK ARTIYOR"

S&P tarafından yapılan değerlendirmede, Orta Doğu'daki savaşın tırmanmasının jeopolitik dinamiklerin ne kadar istikrarsız olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada, çatışmanın süresi ve kapsamına bağlı olarak ABD'nin makroekonomisi ile kredi koşulları üzerinde uzun vadeli etkiler oluşturabileceği ifade edildi.

Kuruluşun temel senaryosunda askeri çatışmanın görece kısa süreli olacağı öngörülse de daha geniş etkilerin ve aralıklı güvenlik olaylarının daha uzun süre devam edebileceği ihtimali de hesaba katıldı.

ENERJİ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE BOZULMA RİSKİ

S&P, çatışmanın uzaması ya da bölgesel olarak genişlemesi durumunda enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinde ciddi bozulmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada bu durumun:

  • Enflasyonu yeniden yükseltebileceği,
  • Ekonomik büyümeyi zayıflatabileceği,
  • Şirketlerin üretim maliyetlerini artırabileceği vurgulandı.

ABD'nin net enerji ihracatçısı olmasına rağmen hâlâ ham petrol ithal eden bir ülke olduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, ekonominin Orta Doğu'dan gelen bazı ürünlere bağımlı olduğu ifade edildi. Özellikle Körfez ülkelerinin alüminyum, gübre, pestisit, petrol ve kömür ürünlerinde önemli tedarikçiler arasında yer aldığı belirtildi.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ŞİRKETLERİ VE HANEHALKINI ETKİLEYEBİLİR

Enerji ve emtia fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının ABD'li şirketlerin girdi maliyetlerini daha da artırabileceği ifade edilen açıklamada, bu durumun hanehalkının satın alma gücü üzerindeki baskıyı da güçlendirebileceği kaydedildi.

Tüketici ve işletme güvenindeki zayıflamanın harcamalarda geri çekilmeye yol açabileceği belirtilirken, bunun da ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği değerlendirildi.

VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI DA RİSK ALTINDA

S&P değerlendirmesinde, ABD'de büyümeyi destekleyen alanlardan biri olan veri merkezi yatırımlarının da risk altında olabileceği ifade edildi. Yükselen enerji maliyetleri ile ekipman ve inşaat malzemelerinde yaşanabilecek olası arz sıkıntılarının bu yatırımların hızını yavaşlatabileceği kaydedildi.

EN FAZLA ETKİLENECEK SEKTÖRLER

Açıklamada, savaşın doğrudan etkilerini hissedebilecek sektörler arasında şu alanlar öne çıktı:

  • Tarım işletmeciliği
  • Kimyasallar
  • Metaller ve madencilik
  • Petrol ve gaz
  • Ulaştırma

Uzun süreli tedarik zinciri kesintilerinin girdi fiyatlarını artırarak daha geniş bir sektör grubunu da etkileyebileceği vurgulandı.

FİNANS SEKTÖRÜNE İKİNCİL ETKİLER

S&P'ye göre çatışmanın beklenenden uzun sürmesi halinde finans kurumları, sigorta şirketleri ve kamu finansmanı kuruluşları, yükselen enflasyon, zayıflayan büyüme ve güven kaybından kaynaklanan ikincil etkilerle karşı karşıya kalabilir.

Bununla birlikte açıklamada, petrol ve gaz şirketlerinin yüksek enerji fiyatlarından fayda sağlayabileceği belirtilirken, bölgeye doğrudan maruziyetinin sınırlı olması nedeniyle savaşın ABD bankacılık sistemi üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

