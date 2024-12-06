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Trump, David Sacks'ı "yapay zeka ve kripto çarı" olarak seçti

ABD'de seçilmiş Başkan Trump, risk sermayedarı David Sacks'ın "yapay zeka ve kripto çarı" olarak yönetimine katılacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 09:50

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu önemli görevde David, Amerika'nın rekabet gücünün geleceği için kritik öneme sahip iki alan olan Yapay Zeka ve Kripto Para alanlarında Yönetimin politikalarına rehberlik edecek" dedi ve Sacks'ın "Amerika'yı her iki alanda da açık ara küresel lider yapmaya odaklanacağını" sözlerine ekledi.

Trump, Sacks'ın ayrıca "internette İfade Özgürlüğünü koruyacağını ve bizi Büyük Teknoloji önyargısı ve sansüründen uzaklaştıracağını" ve Bilim ve Teknoloji için Başkanlık Danışmanları Konseyi'ne liderlik edeceğini söyledi.

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