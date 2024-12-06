Trump politikaları İngiltere enflasyonunu etkileyecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın mal ithalatına yönelik daha yüksek ABD tarifelerinin İngiliz enflasyonunu yükseltip yükseltmeyeceğinin hala net olmadığını söyledi.

Financial Times'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir panelde konuşan Greene, "Hiçbirimiz bu tarifelerin tam olarak neye benzeyeceğini bilmiyoruz, tarifelerin özellikle İngiltere'de ve bir dereceye kadar da Euro bölgesinde enflasyonu hangi yöne iteceğini bile kestiremiyoruz" dedi.

Greene, İngiltere'nin ABD ve Avrupa Birliği ile ticari bağlarını dengelemekte zorlanabileceğini ve "sonunda seçim yapmak zorunda kalabileceğini" söyledi

Greene, geçtiğimiz ay BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin çoğunluğuyla birlikte faiz oranlarının %4'ten %75'e indirilmesi yönünde oy kullandı. Greene, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik, hükümetin son bütçesindeki yüksek istihdam vergilerinin etkisi ve yurtiçi enflasyon baskılarındaki daha genel yapışkanlık nedeniyle enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde %2 hedefine geri dönmeyeceğine dair bazı riskler gördüğünü söyledi.