CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Trump politikaları İngiltere enflasyonunu etkileyecek

Trump politikaları İngiltere enflasyonunu etkileyecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerinin İngiltere enflasyonunu etkileyeceğii ifade etti.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 09:57

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2024 10:05

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın mal ithalatına yönelik daha yüksek ABD tarifelerinin İngiliz enflasyonunu yükseltip yükseltmeyeceğinin hala net olmadığını söyledi.

Financial Times'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir panelde konuşan Greene, "Hiçbirimiz bu tarifelerin tam olarak neye benzeyeceğini bilmiyoruz, tarifelerin özellikle İngiltere'de ve bir dereceye kadar da Euro bölgesinde enflasyonu hangi yöne iteceğini bile kestiremiyoruz" dedi.

Greene, İngiltere'nin ABD ve Avrupa Birliği ile ticari bağlarını dengelemekte zorlanabileceğini ve "sonunda seçim yapmak zorunda kalabileceğini" söyledi

Greene, geçtiğimiz ay BoE'nin Para Politikası Komitesi'nin çoğunluğuyla birlikte faiz oranlarının %4'ten %75'e indirilmesi yönünde oy kullandı. Greene, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik, hükümetin son bütçesindeki yüksek istihdam vergilerinin etkisi ve yurtiçi enflasyon baskılarındaki daha genel yapışkanlık nedeniyle enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde %2 hedefine geri dönmeyeceğine dair bazı riskler gördüğünü söyledi.

İlginizi Çekebilir
Alman ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi bekleniyor Alman ekonomisinin yüzde 0,1 büyümesi bekleniyor 05 Aralık 2024 09:03
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı 04 Aralık 2024 16:54
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları ekimde yükseldi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde yükseldi 04 Aralık 2024 14:18
İngiltere’de hizmet sektörü güveni geriledi İngiltere'de hizmet sektörü güveni geriledi 04 Aralık 2024 14:06
S&P Global Ratings’ten 2025 uyarısı S&P Global Ratings'ten 2025 uyarısı 04 Aralık 2024 13:50
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 04 Aralık 2024 13:19
Avrupa’nın otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor Avrupa'nın otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor 04 Aralık 2024 11:19
Brent petrolün varil fiyatı 73,70 dolar Brent petrolün varil fiyatı 73,70 dolar 04 Aralık 2024 10:02
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi 04 Aralık 2024 09:55
Fed üyesi Goolsbee: Faizler önümüzdeki 12 ay içinde daha da düşecek Fed üyesi Goolsbee: Faizler önümüzdeki 12 ay içinde daha da düşecek 04 Aralık 2024 08:53
Fed üyesi Daly: Aralık’ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı Fed üyesi Daly: Aralık'ta faiz indirimi kesinlikle masadan kalkmadı 04 Aralık 2024 08:51
Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak Güney Kore Merkez Bankası piyasalara likidite sağlayacak 04 Aralık 2024 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler