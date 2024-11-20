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Trump, Ticaret Bakanlığı'na Howard Lutnick'i aday gösterdi

ABD'nin ikinci kez seçilen başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığına finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i aday gösterdiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 07:00

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, söz konusu açıklamada, "Cantor Fitzgerald'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Howard Lutnick'in ABD Ticaret Bakanı olarak yönetimime katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Lutnick'in "tarife ve ticaret" gündemlerine liderlik edeceğini kaydeden Trump, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden de sorumlu olacağını aktardı.

Trump, geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan Lutnick'in Amerika'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yönetimi oluşturmalarına yardımcı olacak en sofistike süreci ve sistemi oluşturduğunu ifade etti.

29 YAŞINDA CEO OLDU

Lutnick, 1983'ten bu yana çalıştığı Cantor Fitzgerald'da hızla yükselerek 29 yaşında CEO oldu.

Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırıda, aralarında Lutnick'in kardeşi ve en yakın arkadaşının da bulunduğu Cantor Fitzgerald'ın 960 New York merkezli çalışanının 658'i hayatını kaybetti.

Lutnick, 2001'de Financial Times tarafından Yılın Kişisi ve 2010'da Ernst & Young tarafından ABD'de Yılın Girişimcisi seçildi.

Howard Lutnick'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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