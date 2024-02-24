Türkiye 'gri liste'den çıkıyor!

FATF, 21-23 Şubat'ta tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. FATF, Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde, Ekim 2021'de Türkiye'nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için Kurum ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

FATF'in Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığını ve kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile ilgili reformlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulunuldu. Uygulamanın gelecekte sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık halen mevcut olduğu belirtildi.

Türkiye'nin önemli reformlar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin özellikle risk bazlı kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına işaret edildi.

Ayrıca, Mali İstihbarat Birimi için kaynakların arttırılması ve üretilen mali istihbaratın kullanılması; risklere uygun olarak daha karmaşık karapara aklama soruşturma ve kovuşturmalarının yürütülmesi; varlık kurtarma sisteminin iyileştirilmesi; BM tarafından belirlenen gruplarla ilgili TF soruşturmalarına, kovuşturmalarına ve müsaderelere öncelik verilmesi; terörün finansmanına yönelik hedeflenen mali yaptırımların uygulanmasının arttırılması gibi reformların gerçekleştirdiği belirtildi.

FATF geçen yıl yayımladığı bir raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyum sağladığını açıklamıştı.

"TÜRKİYE'Yİ 'GRİ LİSTE'DEN ÇIKARMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA KARARLIYIZ"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi.

Şimşek, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi haberler" başlığıyla "FATF, Şubat 2024 Genel Kurulunda Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı ve AML/CFT reformlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulundu. Gelecekte uygulamanın sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık mevcuttur" dedi.

"Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadelerine de yer veren Bakan Şimşek, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" dedi.