CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Türkiye 'gri liste'den çıkıyor!

Türkiye 'gri liste'den çıkıyor!

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Barbados, Cebelitarık, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni gri listeden çıkarırken, Türkiye'nin kriterleri büyük ölçüde tamamladığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” dedi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2024 09:50

FATF, 21-23 Şubat'ta tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurulda alınan kararları açıkladı. FATF, Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde, Ekim 2021'de Türkiye'nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için Kurum ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.

FATF'in Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığını ve kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile ilgili reformlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulunuldu. Uygulamanın gelecekte sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık halen mevcut olduğu belirtildi.

Türkiye'nin önemli reformlar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin özellikle risk bazlı kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına işaret edildi.

Ayrıca, Mali İstihbarat Birimi için kaynakların arttırılması ve üretilen mali istihbaratın kullanılması; risklere uygun olarak daha karmaşık karapara aklama soruşturma ve kovuşturmalarının yürütülmesi; varlık kurtarma sisteminin iyileştirilmesi; BM tarafından belirlenen gruplarla ilgili TF soruşturmalarına, kovuşturmalarına ve müsaderelere öncelik verilmesi; terörün finansmanına yönelik hedeflenen mali yaptırımların uygulanmasının arttırılması gibi reformların gerçekleştirdiği belirtildi.

FATF geçen yıl yayımladığı bir raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyum sağladığını açıklamıştı.

"TÜRKİYE'Yİ 'GRİ LİSTE'DEN ÇIKARMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA KARARLIYIZ"

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi.

Şimşek, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi haberler" başlığıyla "FATF, Şubat 2024 Genel Kurulunda Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı ve AML/CFT reformlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği yönünde ilk tespitte bulundu. Gelecekte uygulamanın sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık mevcuttur" dedi.

"Türkiye'yi 'gri liste'den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadelerine de yer veren Bakan Şimşek, "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" dedi.

Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık.

Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak. https://t.co/12dNyvS5y1

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 23, 2024

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Şubat 2024 13:16
Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması: Daha fazla güven duymak istiyorum Fed üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması: Daha fazla güven duymak istiyorum 23 Şubat 2024 09:18
Çin’de konut fiyatlarında düşüş hızlandı Çin'de konut fiyatlarında düşüş hızlandı 23 Şubat 2024 09:06
FTX Anthropic’teki hisselerini satabilir FTX Anthropic'teki hisselerini satabilir 23 Şubat 2024 09:03
Fed üyesi Waller: Faiz indirimi için acelemiz yok Fed üyesi Waller: Faiz indirimi için acelemiz yok 23 Şubat 2024 09:10
ABD’den Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi 23 Şubat 2024 09:01
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2024 10:02
Goldman Sachs Mayıs ayında ABD faiz indirimi beklemiyor Goldman Sachs Mayıs ayında ABD faiz indirimi beklemiyor 23 Şubat 2024 08:53
Fed üyesi Jefferson: Faizleri düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir Fed üyesi Jefferson: Faizleri düşürmek fiyat istikrarına ulaşmayı baltalayabilir 23 Şubat 2024 08:58
Singapur’da enflasyon hızı geriledi Singapur'da enflasyon hızı geriledi 23 Şubat 2024 08:50
ECB üyeleri: Faiz indirimi tartışması erken ECB üyeleri: Faiz indirimi tartışması erken 22 Şubat 2024 17:34
5 haftanın en düşüğü: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları belli oldu 5 haftanın en düşüğü: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları belli oldu 22 Şubat 2024 17:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,73
%0,7733
ALTIN
1.002,89
%0,2892
BORSA
1.002,08
%0,2083
EURO
1.000,80
%0,0802
DOLAR
1.047,40
%4,7402
ALTIN
1.014,29
%1,4288
BORSA
1.075,03
%7,5032
EURO
1.077,57
%7,7574
DOLAR
1.109,52
%10,9519
ALTIN
1.170,29
%17,0292
BORSA
1.102,13
%10,2128
EURO
1.088,10
%8,8102
DOLAR
1.874,50
%87,4499
ALTIN
1.848,44
%84,8441
BORSA
1.703,09
%70,3085
EURO
1.667,20
%66,7201
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler