UBS: TCMB'nin 3. çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz

Ağustos'ta baz etkisiyle TÜFE'nin %50 civarında olma beklentisini sürdüren UBS, yıl sonu enflasyonun %43 civarında olmasını öngörüyor.

Banka geçtiği notta "Görüşümüze göre, döviz rezervlerinin çok hızlı bir şekilde artması ve TL döviz kurunun genel istikrarı göz önüne alındığında, TCMB'nin 2024'ün 3. çeyreğinin geri kalanında politika faizini %50'de sabit tutması muhtemeldir" denildi.

Yapılan değerlendirmede, "TCMB'nin, sadece ileriye dönük politika faizinin pozitif olacağı (Temmuz'da %30 yıllık TÜFE beklentisi kullanılarak %15) değil, aynı zamanda gelecek dönem faizinin de pozitif olacağı 2024'ün son çeyreğine kadar politika faizini düşürme imkanına sahip olacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.