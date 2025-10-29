Yeni iPhone itici güç oldu! Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolar ile tarihi rekor kırdı

CANLI BORSA
iPhone, iPad gibi markaları bünyesinde barındıran ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ABD'de piyasaların açılmasıyla birlikte piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolara yükseldi. Apple böylelikle tarihi rekor kırmış oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri tarihi seviyelere ulaştı. ABD'de borsa açılışıyla Apple hisseleri yüzde 0,4 yükselerek 269,87 dolara çıktı.

4 TRİLYONU AŞAN 3. ŞİRKET

Değeri 4 trilyon doları aşan Apple, bu rakamlara ulaşan Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu. Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

YENİ İPHONE İTİCİ GÜÇ OLDU

Analistler, Apple'de yaşanan yükselişte Eylül ayında tanıtılan iPhone 17 modelinin güçlü etki oluşturduğunu belirtiyor. Analistlere göre, Asya ve Avrupa pazarlarında beklenenden fazla gerçekleşen yüksek satış rakamları, yatırımcının güvenini artırdı.

YENİ BİLANÇO İÇİN GÖZLER YARINDA

Tarihi rekorun ardından gözler yarın 2025 mali yılının dördüncü çeyrek bilançosunu açıklayacak olan Apple'a çevrildi. Yatırımcılar, şirketin satış gelirleri ve kâr marjlarındaki değişimin hisse performansını nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Uzmanlar, bilanço öncesinde Apple hisselerinde volatilitenin artabileceğini ve özellikle yapay zeka destekli ürün stratejisinin uzun vadede yatırımcı beklentilerini şekillendireceğini vurguluyor.

