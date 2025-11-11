ABD’de kripto paralar için yeni adım! SEC devreden çıkarılıyor

CANLI BORSA
ABD'de kripto paralar için tartışmalı kararlara imza atan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) için iki senater yeni bir yasa taslağı sundu. Buna göre SEC'in yetkileri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonuna (CFTC) devredilmesi öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 10:38

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2025 10:49

ABD'den kripto paralar için yeni bir adım geldi. İki senatör, kripto para piyasalarının denetlenmesinde yetkiyi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler Komisyonuna (CFTC) devretmeyi öngören yeni bir yasa taslağı sundu.

KRİPTO İÇİN CFTC'YE YETKİ

Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü John Boozman ve New Jersey Demokrat Senatörü Cory Booker tarafından hazırlanan taslak, dijital varlıkların büyük kısmını dijital emtia olarak tanımlayarak CFTC'ye piyasa yapısı, işlem kuralları ve şeffaflık düzenlemeleri konusunda doğrudan yetki verilmesini amaçlıyor. Tasarı, belirli kripto faaliyetleri için şirketlerin CFTC'ye kayıt yaptırmasını zorunlu kılarak denetim çerçevesinin genişletilmesini sağlıyor.

KRİPTO VARLIKLAR İÇİN YENİ KURALLAR

Boozman–Booker yasa taslağı, kripto para piyasalarında net kurallar belirlemeyi ve token ihraç süreçlerini düzenlemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, CFTC'nin, spot dijital emtia piyasalarında birincil düzenleyici kurum olarak görevlendirilmesi planlanıyor. Yasa tasarısı aynı zamanda, belirli işlemler üzerine yeni ücretlendirme mekanizmaları kurulmasını ve yatırımcılar için şeffaflık sağlayacak yeni bildirim kuralları geliştirilmesini öngörüyor.

Söz konusu öneri, Temsilciler Meclisinde gündeme gelen CLARITY (Clear Legislative Authority for Regulators Over Yield Instruments and Tokens) Yasası'nın üzerine inşa edilerek hazırlanmış bir çerçeve sunuyor. Tasarının amacı, inovasyonu teşvik ederken tüketicinin korunmasını sağlamak ve hızla büyüyen dijital varlık sektörünün etkin şekilde denetlenebilmesi için CFTC'ye gerekli kaynakların aktarılmasını güvence altına almak.

