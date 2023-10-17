Binance, Birleşik Krallık'ta yeni müşteri kabul etmeyi durdurdu

Kripto para borsası Binance, dün TSİ 19.00 itibariyle İngiltere'de denizaşırı dijital varlık firmalarının promosyonlarını kısıtlayan yeni düzenlemeye uygun olarak yeni müşteri kabul etmeyi durdurdu.

Financial Conduct Authority'nin (FCA) kripto varlık promosyonlarına ilişkin yeni kuralları 8 Ekim'de yürürlüğe girdi.

FCA karar bildiriminde, kayıtlı olmayan kripto varlık firmalarının, promosyonları onaylayacak yetkili bir şirkete sahip olmadıkları sürece Birleşik Krallık tüketicilerine kripto varlıkları tanıtmaması gerektiğini söylemişti.

Binance, "FCA ile yakın bir şekilde çalışıyoruz... mümkün olan en kısa sürede finansal promosyonlarımızı onaylayacak başka bir uygun FCA yetkili firma bulmaya çalışıyoruz" dedi.