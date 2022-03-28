Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batı'nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları atması başta Bitcoin olmak üzere kripto para fiyatlarını yukarı çekiyor.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank'a kripto varlık ihraç ve takas yetkisi vermişti.

BİTCOİN 3 AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Bitcoin fiyatı bu sabah son 3 ayın zirvesini aşarak 47.524,31 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda da 24 saat öncesine göre yüzde 5,58 artışla 47200,31 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son bir haftada görülen yükseliş yüzde 13'e ulaştı.

Diğer büyük kripto paralarda Ethereum fiyatı yüzde 5,60, Solana yüzde 8,04, Cardano yüzde 4,71 ve Terra yüzde 5,42 değer kazandı.