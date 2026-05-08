Bitcoin düştü, altcoinlerde yükseliş hızlandı: 1 milyon dolarlık uçuk tahmin

Jeopolitik risklerin azalması ve diplomatik çözüm umutlarıyla bahar havası esen kripto paralarda hareketlilik sürüyor. 80 bin dolar eşiğini aşan Bitcoin, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan askeri gerilimin ardından haftanın son işlem gününde düşüşe geçti.

BİTCOİN 6 HAFTADIR KAZANÇTA

Bitcoin yüzde 1,7 düşerek 79.679,8 dolara geriledi. Saat 08.52 itibarıyla bu seviyede işlem gördü. Haftalık bazda ise yüzde 1,3 yükselişte. Bu, üst üste altıncı kazançlı haftası oldu.

Dünyanın ikinci büyük kripto parası Ether yüzde 2,6 düşerek 2.275,58 dolara geriledi.

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Altcoinlerde ise ALGO ve TON öncülüğünde güçlü yükselişler görüldü. ALGO ve TON gün içinde yüzde 8 ila 9 arasında değer kazanırken, "altcoin sezonu" endeksi 45 seviyesine yükseldi.

XRP'de ise yüzde 2,3 düşüşle 1,3825 dolardan işlem gördü.

Solana yüzde 1,2 düştü. Cardano ise yüzde 2,2 geriledi.

Meme coinler arasında Dogecoin yüzde 4,9 düştü. TRUMP ise yüzde 0,9 yükseldi.

1 MİLYON DOLARLIK UÇUK TAHMİN

Küresel varlık yönetim devi VanEck'in Dijital Varlık Araştırma Direktörü Matthew Sigel Bitcoin için uçuk bir tahminde bulundu. Sigel, Bitcoin'in önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi.