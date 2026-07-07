Bitcoin'de Strategy sürprizi! 216 milyon dolarlık satış bekleneni vermedi

Bitcoin, Asya işlemlerinde 64.400 dolara kadar yükselmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gün içinde 63.100-63.200 dolar bandında işlem gören kripto para, buna rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 6 değer kazanmış durumda.

216 MİLYON DOLARLIK SATIŞ PİYASAYI SARSAMADI

Piyasanın yakından takip ettiği gelişmelerden biri de Strategy'nin gerçekleştirdiği Bitcoin satışı oldu. Şirket, 3.588 adet Bitcoin'i yaklaşık 216 milyon dolar karşılığında satarak son yıllardaki en büyük satışlarından birine imza attı. Buna rağmen Bitcoin fiyatında kalıcı bir sert düşüş yaşanmaması, piyasada satış baskısının büyük ölçüde absorbe edildiğine işaret etti.

YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ MAKRO RİSKLERE ÇEVİRDİ

Analistler, Bitcoin'in son toparlanmasının sürmesine rağmen küresel risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı yakınlarında yaşanan yeni saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi ve Asya teknoloji hisselerinde görülen satışlar, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan gelişmeler arasında gösteriliyor.

TÜREV PİYASALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasa uzmanları, vadeli işlem piyasalarında kurumsal yatırımcı ilgisinin zayıfladığını ancak opsiyon piyasasında aşağı yönlü korunma maliyetlerinin tarihi seviyelere yaklaşmasının, bazı yatırımcılar tarafından dip oluşumuna işaret eden bir sinyal olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.