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Bitcoin'de tarihi çöküş! Kripto piyasasında alarmda, son 21 ayın en düşük seviyesi görüldü

Bitcoin, Fed'in sıkı para politikası beklentileri, güçlenen dolar ve ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 4 milyar doları aşan çıkışın etkisiyle 21 ayın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar, tarım dışı istihdam verisinin kripto para piyasasının yönü açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 10:04

Son Güncelleme Tarihi 01 Temmuz 2026 10:15

Kripto para piyasalarının en büyük varlığı Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla sert değer kaybetti.

Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 1,5'e varan düşüşle 57.742 dolara kadar gerileyerek son 21 ayın en düşük seviyesini gördü. Günün ilerleyen saatlerinde gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyat TSİ 08.30 itibarıyla 59.199 dolar seviyesinde dengelendi.

FED BEKLENTİLERİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve ABD dolarındaki güçlenme, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında satışların hızlanmasına yol açtı.

ETF'LERDEN REKOR ÇIKIŞ

Haziran ayında ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 4 milyar doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti.

Bu tutar, söz konusu ETF'lerin işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık çıkış olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamanın Bitcoin fiyatı üzerinde ilave baskı oluşturduğunu değerlendiriyor.

UZMANDAN FED UYARISI

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in Fed'in faiz beklentilerindeki değişim ve güçlenen ABD dolarından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sycamore, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in sıkı para politikası duruşunu daha da güçlendirebileceğini ve bunun Bitcoin üzerinde ek satış baskısı yaratabileceğini ifade etti.

STRATEGY ENDİŞESİ PİYASAYI TEDİRGİN ETTİ

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Michael Saylor'ın yönettiği Strategy Inc.'nin finansman planına ilişkin soru işaretleri oldu.

Şirketin yaptığı finansman düzenlemesinin ilk etapta hisse geri alımı ve nakit rezervlerini güçlendirmesi açısından olumlu karşılandığı belirtilirken, daha sonra yatırımcıların şirketin gerektiğinde Bitcoin satabilecek finansal esnekliğe kavuşmasına odaklandığı ifade edildi.

Bu durum, Bitcoin'in en büyük kurumsal alıcılarından biri olan Strategy'nin gelecekte sürekli alım yapan bir oyuncu olmayabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

REKOR ZİRVEDEN YÜZDE 50'DEN FAZLA GERİLEDİ

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında gördüğü 126 bin doların üzerindeki tarihi zirvesinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Kripto para ayrıca teknik analiz açısından önemli kabul edilen 200 haftalık hareketli ortalamasının da altına geriledi.

Piyasa uzmanları, bu seviyenin uzun vadeli görünüm açısından kritik olduğunu ve aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ayı piyasasının güçlenebileceğini değerlendiriyor

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