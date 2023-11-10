BlackRock Ether merkezli bir borsa yatırım fonu başlatmak istiyor

BlackRock'ın ETF üzerinde çalıştığı borsa olan Nasdaq, Perşembe günü 19b-4 formu olarak bilinen formu sunarak böyle bir fonun piyasaya sürülmesi sürecindeki bir sonraki adımı işaret etti.

Bu hamle, BlackRock'ın Haziran ayında bir Bitcoin spot fonu için başvuruda bulunmasının ardından kripto merkezli ETF'lere yaptığı ikinci büyük atılımı işaret ediyor.

VanEck, Invesco, 21Shares ve diğerlerinin de spot-Ether ETF'leri için başvurular var.



Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, "Bu benim gözümde tamamen beklenen bir şeydi ve sadece bir zaman meselesiydi. Ancak BlackRock'ın adı açıkça çok büyük ve Delaware'deki bu kaydı görmek bile Ether fiyatlarının fırlamasına neden oldu" dedi.

Ethereum fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 10,54 artışla 2127,06 dolarda.

BlackRock'ın ETF üzerinde çalıştığı borsa olan Nasdaq, Perşembe günü 19b-4 formu olarak bilinen formu sunarak böyle bir fonun piyasaya sürülmesi sürecindeki bir sonraki adımı işaret etti.

Bu hamle, BlackRock'ın Haziran ayında bir Bitcoin spot fonu için başvuruda bulunmasının ardından kripto merkezli ETF'lere yaptığı ikinci büyük atılımı işaret ediyor.

VanEck, Invesco, 21Shares ve diğerlerinin de spot-Ether ETF'leri için başvurular var.



Bloomberg Intelligence analisti James Seyffart, "Bu benim gözümde tamamen beklenen bir şeydi ve sadece bir zaman meselesiydi. Ancak BlackRock'ın adı açıkça çok büyük ve Delaware'deki bu kaydı görmek bile Ether fiyatlarının fırlamasına neden oldu" dedi.

Ethereum fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 10,54 artışla 2127,06 dolarda.