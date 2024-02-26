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Dijital varlıklara 598 milyon dolarlık giriş

Dijital varlık yatırım ürünlerine haftalık toplam 598 milyon dolar tutarında giriş gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 16:18

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 16:18

Dijital varlık yatırım ürünlerine haftalık toplam 598 milyon ABD doları giriş gerçekleşerek, üst üste dördüncü hafta giriş kaydedildi. Yılbaşından bugüne kadar gerçekleşen girişler 5,7 milyar ABD Dolarını aşarak 2021'de görülen rekor girişlerin %55'ini oluşturdu.

Hafta başında, yönetim altındaki toplam varlıklar (AuM) Aralık 2021'den bu yana en yüksek nokta olan 68,3 milyar ABD dolarına ulaştı, ancak Kasım 2021'de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 87 milyar ABD dolarının hala çok uzağında.

Bölgesel olarak, ABD'ye odaklanılmaya devam edilirken, 610 milyon ABD dolarlık girişlerin çoğu, geçen hafta toplam 436 milyon ABD dolarlık daha fazla çıkış gören görevdeki ihraççı Grayscale'den etkilendi. Brezilya ve İsviçre'de sırasıyla 8,2 milyon ABD$ ve 2,1 milyon ABD$ tutarında küçük girişler görülürken, Kanada ve İsveç'te sırasıyla 18 milyon ABD doları ve 8 milyon ABD$ tutarında çıkışlar görüldü.

Bitcoin geçen hafta 570 milyon ABD doları giriş görerek yılbaşından bugüne kadar olan girişleri 5,6 milyar ABD$'na çıkardı, ancak son fiyat artışları kısa-bitcoin pozisyonlarına 3,9 milyon ABD dolar tutarında küçük girişlere neden oldu.

Ethereum geçen hafta 17 milyon ABD$ giriş görürken, Chainlink ve XRP sırasıyla 1,8 milyon ABD$ ve 1,1 milyon ABD$ giriş gördü. Solana için son kesintiler muhtemelen duyarlılığı etkiledi ve sonuç olarak 3 milyon ABD doları çıkış gördü.

Blockchain hisse senetleri geçen hafta toplam 81 milyon ABD doları tutarında çıkış görmeye devam etti ve bu da hisse senedi yatırımcılarının şu anda biraz temkinli olduklarını gösteriyor.

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