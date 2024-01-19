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ETF onayı beklentisi sonrası Bitcoin dengelenmeye çalışıyor

SEC'in spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesinin ardından gelen sert düşüş sonrası Bitcoin fiyatı dengelenmeye çalışıyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 08:51

Bitcoin fiyatı son 40600 dolar seviyelerinin görülmesinin ardından toparlanmaya çalışan Bitcoin 41 bin doların üzerine toparlandı. Son 24 saatte %0,10'luk bir artışla 41105 dolara yükseldi.

Bitcoin, token'ı doğrudan elinde tutacak ilk ABD borsa yatırım fonunun 11 Ocak'ta piyasaya sürüleceğine dair iyimserlikle geçen yıl %157 artış gösterdi.?

Kripto hedge fonu AltTab Capital'in kurucu ortağı Greg Moritz, "Önemli bir yükselişin ardından bu tür bir düzeltme Bitcoin için normaldir" dedi.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı yatırımcı girişlerinde 1 milyar doları geçti. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu için eşdeğer rakam yaklaşık 880 milyon dolar. Grayscale'in 2013 yılında oluşturulan Bitcoin fonu, ETF olarak işlem görmeye başladığından bu yana yaklaşık 1,6 milyar dolar çıkış gördü.

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