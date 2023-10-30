CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para İngiltere kripto varlıklara sıkı düzenleme getirmeyi planlıyor

İngiltere kripto varlıklara sıkı düzenleme getirmeyi planlıyor

İngiliz hükümeti, kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 15:10

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 15:10

İngiltere Hazine Bakanlığı, 1 Şubat 2023'te kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin önerilerini kamu görüşüne açmış ve görüş toplama 30 Nisan 2023'te kapanmıştı.

Hazine'nin söz konusu görüşlerin değerlendirilmesini tamamlamasının ardından yayımladığı belgede, İngiliz hükümeti kripto varlıkları daha sıkı şekilde düzenleme ve bu varlıkları finansal hizmetlere yönelik düzenleyici çerçeve kapsamına alma planlarını teyit etti.

Belgede, "Birleşik Krallık, insanların yeni teknolojileri hem güvenilir hem de emniyetli şekilde kullanabilmesi için finansal istikrarı ve net düzenleyici standartları korurken, bir yandan da firmaların yenilik yapabileceği bir düzenleyici ortam yaratmaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Hükümet, değişiklikleri uygulamaya yönelik mevzuatı 2024 yılında çıkarmayı planlıyor.

İlginizi Çekebilir
ABD Ticaret Temsilcisinden Çin açıklaması ABD Ticaret Temsilcisinden Çin açıklaması 30 Ekim 2023 08:42
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları düşüyor Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düşüyor 30 Ekim 2023 08:38
Çin Başbakan yardımcısına yeni görev Çin Başbakan yardımcısına yeni görev 30 Ekim 2023 08:36
Bitcoin’de açık pozisyon tutarı 15 milyar doları geçti Bitcoin'de açık pozisyon tutarı 15 milyar doları geçti 30 Ekim 2023 08:32
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 30 Ekim 2023 10:03
Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı Küresel piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı 30 Ekim 2023 09:12
Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel hatıra para basıldı Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para basıldı 29 Ekim 2023 17:14
Goldman’dan hisse senedi uyarısı Goldman'dan hisse senedi uyarısı 29 Ekim 2023 17:16
Kredi kartı faiz oranları belli oldu Kredi kartı faiz oranları belli oldu 29 Ekim 2023 17:12
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı Rusya Merkez Bankası faiz artırdı 29 Ekim 2023 17:09
ABD’de tüketici güven endeksi yükseldi ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi 29 Ekim 2023 16:49
AB liderleri enflasyondan endişeli AB liderleri enflasyondan endişeli 27 Ekim 2023 14:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,62
%0,3618
BORSA
1.000,84
%0,0838
EURO
999,11
%-0,0886
DOLAR
997,02
%-0,2976
ALTIN
997,92
%-0,2077
BORSA
1.003,36
%0,3361
EURO
1.003,20
%0,3204
DOLAR
982,04
%-1,7956
ALTIN
911,32
%-8,8685
BORSA
1.038,26
%3,8261
EURO
1.030,35
%3,0347
DOLAR
1.087,67
%8,7672
ALTIN
1.944,11
%94,4105
BORSA
1.617,89
%61,7886
EURO
1.510,18
%51,0182
DOLAR
1.826,25
%82,6253
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler