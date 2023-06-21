Finans devleri Charles Schwab, Fidelity Digital Assets ve Citadel Securities tarafından desteklenen kripto borsası EDX Markets, resmi olarak dört kripto varlığının ticaretini başlattığını bildirdi.

Lansman planları, FTX'in çöküşünden yaklaşık iki ay önce, Eylül ayında açıklanmış olan EDX Markets'ın erken destekçileri arasında Paradigm, Sequoia Capital ve Virtu Financial da yer alıyordu.

EDX, SEC'in iki hafta önce Binance ve Coinbase aleyhine açtığı davalarda hiçbiri "kripto varlık menkul kıymetleri" olarak adlandırılmayan bitcoin, ether, litecoin ve bitcoin cash alım satımına izin veriyor.

Fonların kötüye kullanılmasıyla ilgili korkuları gidermek için EDX, "koruyucu olmayan" bir borsa olarak faaliyet göstermeyi planlıyor; bu, müşteri varlıklarını doğrudan yönetmek yerine, bir şirketler ağının kripto paralar arasındaki işlemleri gerçekleştirebileceği ve sonuçlandırabileceği bir platform olarak hareket edeceği anlamına geliyor.

EDX ayrıca, uzlaşma sürecini kolaylaştırmak için bu yıl bir takas odası işletmesi başlatmayı planlıyor, ancak müşteri varlıklarını üçüncü taraf bankalarda ve bir kripto saklayıcısında tutacak.