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SEC'ten Ethereum kararı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 8 Ethereum borsa yatırım fonunun önünü açtı.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 09:14

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenleyicinin bu yılın başlarında ilk bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından, dünyanın en büyük ikinci dijital parası Ethereum'a bağlı sekiz borsa yatırım fonunun potansiyel lansmanının önünü açtı.

SEC, BlackRock, Fidelity, Invesco ve Ark Invest'in de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar için ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimi olan etere yatırım yapan ETF'leri destekleyen kural değişikliklerini onayladı. Ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için ikinci bir onay turuna ihtiyaç duyulacak.

Onaylara ilişkin yaygın beklenti, ether'in fiyatının Pazartesi gününden bu yana yüzde 20'den fazla ve yılbaşından bugüne yüzde 60'tan fazla yükselmesine neden oldu.

'SEC İÇİN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEYİCİ DEĞİŞİKLİK'

Bu, konuyla ilgili aylarca süren sessizliğin ardından SEC için önemli bir düzenleyici değişikliktir. Pazartesi günü SEC aniden bekleyen başvurular hakkında ihraççılara ve borsalara geri bildirimde bulunarak bir evrak ve revizyon telaşına yol açtı. Bloomberg Intelligence'ın verilerine göre SEC, VanEck ve Ark'ın eter ETF başvurularına yanıt vermek için sırasıyla Perşembe ve Cuma günleri son tarihlerle karşı karşıya kalmıştı.

Invesco ve bir dijital varlık grubu olan Galaxy, yaptıkları açıklamada, "Bu, ABD'li yatırımcılara daha kolay erişim, daha yüksek koruma ve güvenceler sunacak ETF yapısı aracılığıyla Ethereum erişimi sunmak için önemli bir adımdır. Bu onayın SEC'in bu ürünlerin piyasaya sürülmesini onaylama isteğine işaret ettiğini umuyoruz" dedi.

SEC'in ürünlerin piyasaya sürülebilmesi için gereken ikinci tur onayları verip vermeyeceği ve ne zaman vereceği belli değil.

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