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SEC'ten Kraken'e yasa ihlali suçlaması

SEC, kripto borsası Kraken'i, menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçladı. SEC ayrıca firmanın bir borsa, komisyoncusu, bayi ve bir takas kurumu olarak faaliyet gösterdiğini ve bunların hepsinin uygun kayıt olmadan yapıldığını öne sürdü.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 08:58

SEC, Kraken'in müşteri varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdığını ve zaman zaman müşteri nakit parasını tutan banka hesaplarından masrafları ödediğini iddia etti.

SEC ayrıca firmanın bir borsa, komisyoncusu, bayi ve bir takas kurumu olarak faaliyet gösterdiğini ve bunların hepsinin uygun kayıt olmadan yapıldığını öne sürdü.

SEC'in icra şefi Gurbir Grewal yaptığı açıklamada, "Kraken'in menkul kıymetler yasalarına uymak yerine yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar toplamak için bir iş kararı aldığını iddia ediyoruz. Bu karar, yatırımcıların fonlarını riske atan çıkar çatışmalarıyla dolu bir iş modeliyle sonuçlandı" dedi.

Şikayette, Kraken'in 2020 ve 2021'in toplamında alım satıma dayalı işlemlerden 43 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği iddia edildi.

Kraken, X'te yaptığı paylaşımda, SEC iddialarına katılmadığını ve pozisyonunu "şiddetle savunmayı" planladığını söyledi.

Kraken, "SEC, konumlarını destekleyen tek bir yasa olmadan ve kayıt için net bir yol olmadan kripto borsalarına gelip kaydolmaları için defalarca meydan okudu" diye yazdı.

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