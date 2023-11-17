Singapur dijital para kullanımı için pilot bölge olacak

Singapur FinTech Festival 2023'te konuşan Singapur Para Otoritesi Genel Müdürü Ravi Menon, 2024'te Singapur'un merkez bankası dijital para birimlerinin (CDBC) çıkarılması ve kullanılmasına pilotluk edeceğine dair zaman dilimi hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, "Gelecek yıl deneylerimizi bir adım öteye taşıyacağız" dedi.



Menon, "MAS'ın buradaki ticari bankalar arasındaki ödemeleri anında desteklemek için toptan CBDC'lerin canlı ihracının pilot uygulamasını yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.