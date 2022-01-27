Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, video konferans yolu ile gerçekleşen görüşmeden bakanlardan, kriptoparların yasaklanması gerektiğini savunan Rusya Merkez Bankası ile herkesin kabul edebileceği bir orta yolun bulunmasını istedi.

"HÜKÜMET İLE MERKEZ BANKASI ANLAŞMALI"

Hükümet ile Rusya Merkez Bankası arasında yapılacak görüşmeler ile yakın gelecekte "bir görüş birliği" sağlanması gerektiğini belirten Putin, "Rusya MB'nin kendi hozisyonu var. Kripto paralar gibi aktivitelerin genişlemesinin riskler taşıdığına inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bunun birlikte Putin, getirilecek yasakların Rusya'nın özellikle kripto madenciliği alanındaki avantajlarını ortadan kaldırmaması gerektiğini da vurguladı.