Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, iPhone SE ve AirPods üretimini azaltmayı planlıyor.
Habere göre Apple, zayıflayan talebi dikkate alarak gelecek çeyrekte ilk planladığından yüzde 20 daha az iPhone SE üretmeyi değerlendiriyor.
Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, iPhone SE ve AirPods üretimini azaltmayı planlıyor.
Habere göre Apple, zayıflayan talebi dikkate alarak gelecek çeyrekte ilk planladığından yüzde 20 daha az iPhone SE üretmeyi değerlendiriyor.
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