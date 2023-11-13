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Burgan Bank'tan hisse devri açıklaması

Burgan Bank AŞ, Burgan Bank K.P.S.C'nin bankanın sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C'ye devredilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 12:59

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 12:59

Burgan Bank AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yüzde 99,41 hisse oranıyla ana sermayedarımız olan Burgan Bank K.P.S.C'nin, bankamız sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C'ye devredilmesine ilişkin BDDK'dan gerekli izinler alınmıştır. Burgan Bank K.P.S.C'nin fiilen ana hissedarı olan Kuwait Projects Company K.S.C.P, Al Rawabi United Holding Company K.S.C.C. hisselerinin de yüzde 99,99'una sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Hisse devir sürecinin tamamlanması akabinde, Burgan Bank AŞ'nin nihai hissedarında değişiklik olmayacağı belirtilen açıklamada, halihazırda bankanın ana hissedarı olan Burgan Bank K.P.S.C'nin bankanın üzerindeki fiili kontrol gücünü elinde tutmaya devam edeceği ve dolayısıyla finansal sonuçlarında Burgan Bank'ı konsolide etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

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