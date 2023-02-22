Dünyanın önde gelen kriptopara borsalarından Coinbase Global, 2022 yılının son çeyreğinde cirosunun yüzde 75 azaldığını ve zarar ettiğini bildirdi.

Kriptopara fiyatlarındaki keskin düşüş sonrası işlem hacminin azalmasına bağlı olarak Coinbase Global'in cirosu 2021 4'ncü çeyreğe göre yüzde 75 düşüşle 629,1 milyon dolara indi.

Dördüncü çeyrekte net zarar 557 milyon dolar, hisse başına 2,46 dolar oldu. 2021'in aynı döneminde 840 milyon dolar kar elde edilmişti.

2022 yılının tamamında ise Coinbase Global'in cirosu yüzde 60 düşüşle 7,8 milyar dolara indi ve net zarar 2,6 milyar dolar oldu.