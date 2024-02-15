Cisco 4 bin çalışanını işten çıkaracak

Cisco'nun Ekim-Ocak dönemi mali sonuçlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, dünya çapındaki 84.900 kişilik işgücünün yaklaşık %5'ini işten çıkaracağını bildirdi.

İşten çıkarmalar Cisco'nun 2022 yılı sonunda 5.000 kişiyi işten çıkarmasının ardından ve yönetimin 30 Nisan'a kadar tamamlanmasını beklediği 28 milyar dolarlık Splunk satın almasının öncesinde gerçekleşti.

İnterneti birbirine bağlayan teknolojilerin çoğunu üretmesiyle tanınan Cisco, yeniden yapılanmasının 800 milyon dolara mal olmasını bekliyor.



Merkezi San Jose, Kaliforniya'da bulunan Cisco, Ekim-Ocak aylarını kapsayan ikinci mali çeyrekte 2,6 milyar dolar ya da hisse başına 65 sent kazanarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %5'lik bir düşüş kaydetti. Dönemin geliri bir önceki yıla göre %6 düşerek 12,8 milyar dolara geriledi.