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JPMorgan saklama işlemleri için HSBC ve Standard Chartered'ı seçti

JPMorgan Chase, Hong Kong ve Tayvan'da saklama işlemleri için HSBC ve Standard Chartered'ı seçtiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 09:01

JPMorgan Chase, Hong Kong ve Tayvan'da 500 milyar dolardan fazla varlığa sahip saklama işletmelerini işletmek üzere HSBC ve Standard Chartered'ı seçti.

JPMorgan sözcüsü, Wall Street bankasının Hong Kong'daki yerel saklayıcısını HSBC'ye ve Tayvan'daki saklayıcısını StanChart'a devretmeye karar verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen iki ayrı kaynağa göre JPMorgan, iki bankaya geçiş sürecini bu yıl sonundan önce tamamlamayı hedefliyor.

HSBC Menkul Kıymet Hizmetleri Küresel Başkanı Fiona Horsewill, bankanın JPMorgan tarafından kendi ana pazarı olan Hong Kong'da görevlendirilmeyi ve bu alandaki ilişkilerini daha da derinleştirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

StanChart Finansman ve Menkul Kıymet Hizmetleri küresel başkanı Margaret Harwood-Jones, bankanın önemli bir Asya pazarında bu atama yoluyla JPMorgan ile olan ilişkisini genişletmekten heyecan duyduğunu söyledi.

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