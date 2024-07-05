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Samsung beklentilerin üzerinde kar tahmin etti

Samsung Electronics, beklentilerden daha yüksek faaliyet karı tahmin etti.

Oluşturma Tarihi 05 Temmuz 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 05 Temmuz 2024 09:04

Samsung Electronics, yapay zeka patlamasının etkisiyle yükselen yarı iletken fiyatlarının etkisiyle ikinci çeyrek faaliyet karının 15 kattan fazla arttığını tahmin etti.

Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve TV üreticisi Samsung, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte faaliyet karının 10 trilyon won'a yükseldiğini öngördü.

Faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 670 milyar won olmuştu. Analistler ise 8,8 trilyon won kar bekliyorlardı. 10 trilyon won kar, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Samsung, gelirin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 74 trilyon won'a yükseldiğini söyledi.

Şirket ikinci çeyrek kazançlarına ilişkin nihai verileri 24 Temmuz'da açıklayacak.

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