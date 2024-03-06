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Tesla hisseleri değer kaybı sürüyor

Tesla hisseleri dün de yüzde 4'e yakın değer kaybederek 19 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 09:15

Wall Street'te Tesla hisseleri iki gün üst üste düşüş yaşadı ve Mayıs 2023'ten bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.

Tesla'nın Giga Berlin fabrikası, tesisin yakınındaki bir elektrik trafosuna yapılan kundaklama saldırısının ardından üretimi durdurdu ve elektrik kesintisi yaşadı.

Bu haberin de etkisiyle Tesla hisseleri dün %3,93 düşüşle 180,74 dolara gerilereyerek 19 Mayıs 2023'ten bu yana görülen en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Tesla hisseleri pazartesi günü de %11'in üzerinde düşmütü.

Tesla, Wall Street'te seans sonrası işlemlerde ise yüzde 0,21 değer kazanarak 180,95 dolara toparlandı.

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