Tesla, 2023 ilk çeyrekte araç teslimat sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırdı. Ancak teslimat sayısında büyüme CEO Elon Musk'ın öngördüğü yüzde 52'lik büyüme hedefinin gerisinde kaldı.

İlk 3 ayda teslim edilen araç saşısı 422 bin 875 oldu. Analistler ise 430 bin 8 araç teslik edilmesini bekliyorlardı.

Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2023 yılında araç teslimat sayısının 2022 yılındaki 1,3 milyondan 2 milyona geleceini öngörmüştü.

2203 ilk çeyrekte Tesla toplam 440 bin 808 araç üretti. Üretilen araçların 421 in 371'inin Model 3 ve Model Y araçlar oluştururken, Model S ve Model X üretimi 19 bin 437 adette kaldı.