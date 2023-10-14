İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

İsrail, Gazze'de savaş suçu işleyerek sivilleri ağır bombardımanlarla hedef alıyor. Uluslararası tüm anlaşmaların yasakladığı fosfor bombasını bile kullanmaktan geri durmayan İsrail, yerleşim yerlerini, eğitim alanlarını, sağlık üslerini, gıda depolama noktalarını bilinçli bir şekilde vuruyor. İsrail'in ağır saldırıları sonucu Gazze'de resmi rakamlara göre 1900 sivil hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. İsrail'in sivillere yönelik bombardımanında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın da 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirmişti. Cadallah, İsrail'in son hava saldırılarında babasını da kaybetti. Bölgede ambulans bulunamaması nedeniyle Cadallah babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü. O anları da çektiği bir video ile kamuoyu ile paylaştı.