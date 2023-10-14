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Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 11:54

İsrail'in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

İsrail'in, Gazze'deki sivilleri soykırım gerçekleştirircesine bombalaması sürüyor. Acımasız saldırılarda Anadolu Ajansı Gazze Muhabiri Ali Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirmişti. Cadallah'ın babası da İsrail'in sivilleri hedef alan kalleş saldırısında hayatını kaybetti. Cadallah, babasını ambulans olmaması nedeniyle kendi arabasıyla defnetmeye götürdü. O anları kayıt altına alan Cadallah'ın sözleri vicdanları sızlattı.

İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

İsrail, Gazze'de savaş suçu işleyerek sivilleri ağır bombardımanlarla hedef alıyor. Uluslararası tüm anlaşmaların yasakladığı fosfor bombasını bile kullanmaktan geri durmayan İsrail, yerleşim yerlerini, eğitim alanlarını, sağlık üslerini, gıda depolama noktalarını bilinçli bir şekilde vuruyor. İsrail'in ağır saldırıları sonucu Gazze'de resmi rakamlara göre 1900 sivil hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. İsrail'in sivillere yönelik bombardımanında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın da 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirmişti. Cadallah, İsrail'in son hava saldırılarında babasını da kaybetti. Bölgede ambulans bulunamaması nedeniyle Cadallah babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü. O anları da çektiği bir video ile kamuoyu ile paylaştı.

İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

İSRAİL'DEN GAZZE'YE İNSANLIK DIŞI SALDIRILAR

İsrail, Gazze'yi günlerdir aralıksız şekilde bombalıyor. Gazze şeridi boyunca tüm şehirleri bombalayan İsrail, sivillerin çıkış sağlayabileceği tek güzergah olan Refah sınır kapısının olduğu noktayı da bombalamıştı. Havadan gerçekleştirilen saldırılarda, ciğerleri eriten ve uluslararası anlaşmalarca yasaklanan fosfor bombaları da kullanılıyor. Gazze'de soykırımı andıran saldırılarda şu ana kadar 2 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

İsrail saldırılarında yalnızca sivil yerleşim yerleri değil, sağlık alanları, eğitim noktaları da bombalanıyor. Gazze'ye yardımların yeterince ulaştırılamaması nedeniyle sokaklarda cansız bedenler duruyor. İnsanlık dramının yalandığı bölgede, birçok insanın cansız bedeni defnedilemedi.

İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

AA FOTO MUHABİRİNİN ACI GÜNÜ: BABASINI KENDİ ARBASI İLE DEFNETMEYE GÖTÜRDÜ

Anadolı Ajansı'nın Gazze'de görev yapan foto muhabiri Ali Cadallah, İsrail'in acımasız saldırılarında önce 2 kardeşi ve 3 kuzenini kaybetti. Cadallah, dün de sivillerin hedef alındığı saldırıda babasını kaybetti. Cadallah, bölgede ambulans olmaması nedeniyle babasını kefenleyerek kendi arabası ile defnetmeye götürdü. Cadallah, o anları bir video çekerek paylaştı ve babasına dua istedi.

İsrail’in saldırılarında ölen babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Çektiği video yürekleri sızlattı

CADALLAH'IN SÖZLERİ YÜREKLERİ SIZLATTI

Cadallah çektiği videoda şu ifadeleri kullanıyor:

İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'a hamdolsun, hamdolsun. Bizler şuan tam bir felaket aşamasına ulaştık. Öyle ki ben kendi arabamla babamı defnetmeye gidiyorum. Ne bir ambulans var ne de yanımda kimse var. Gördüğünüz gibi arkada babamı aldım, kendi başıma defnetmeye götürüyorum.

İsrail'in saldırılarında kaybettiği babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Sözleri vicdanları sızlattı... | Video

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