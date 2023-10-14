İsrail'in saldırılarında kaybettiği babasını kendi arabası ile defnetmeye götürdü! Sözleri vicdanları sızlattı... | Video

İsrail'in, Gazze'deki sivilleri soykırım gerçekleştirircesine bombalaması sürüyor. Acımasız saldırılarda Anadolu Ajansı Gazze Muhabiri Ali Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirmişti. Cadallah'ın babası da İsrail'in sivilleri hedef alan kalleş saldırısında hayatını kaybetti. Cadallah, babasını ambulans olmaması nedeniyle kendi arabasıyla defnetmeye götürdü. O anları kayıt altına alan Cadallah'ın sözleri vicdanları sızlattı.