Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:11

Meta'dan Gazze sansürü! "Uçtan uca şifreli" denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

İsrail güçleri, Gazze'de sivil halka yönelik soykırıma varan boyurtta katliamlar gerçekleştirirken küresel ölçekteki sosyal medya platformları ve Batı medyası, ikiyüzlü tutumunu bir kez daha sergiliyor. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta, Gazze'deki soykırımı sansürleme çabasına girişti. Filistinli gençler tarafından sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli platformun hazırladığı raporda 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu gazetecilerden oluşan 170'ten fazla Filistinlinin "uçtan uca şifreli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger hesaplarının engellendiği ya da silindiği kaydedildi.