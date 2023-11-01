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Haberler Fotohaber Meta'dan Gazze sansürü! "Uçtan uca şifreli" denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi
Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:11

Meta'dan Gazze sansürü! "Uçtan uca şifreli" denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

İsrail güçleri, Gazze'de sivil halka yönelik soykırıma varan boyurtta katliamlar gerçekleştirirken küresel ölçekteki sosyal medya platformları ve Batı medyası, ikiyüzlü tutumunu bir kez daha sergiliyor. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan Meta, Gazze'deki soykırımı sansürleme çabasına girişti. Filistinli gençler tarafından sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli platformun hazırladığı raporda 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu gazetecilerden oluşan 170'ten fazla Filistinlinin "uçtan uca şifreli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger hesaplarının engellendiği ya da silindiği kaydedildi.

SABAH İNTERNET
Meta’dan Gazze sansürü! Uçtan uca şifreli denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

Dünyanın gözü önünde Gazze'de katliamlar sürerken sosyal medya devi Meta, Filistinlilere yönelik sansürlerine ağırlık verdi. Daha önce Filistin'e destek veren mesajları yayından kaldıran, Filistin bayrağı kullanan kullanıcıların profilini "terörist" olarak çeviren Meta, yeni bir skandala daha imza attı.

Meta’dan Gazze sansürü! Uçtan uca şifreli denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkez Ekim 2023 raporunda çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

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Meta’dan Gazze sansürü! Uçtan uca şifreli denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

Sada Social raporda, Meta'nın tanımladığı şekliyle "uçtan uca şireli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger uygulamalarının kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği yönünde ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.

Meta’dan Gazze sansürü! Uçtan uca şifreli denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

Raporda ayrıca, 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, yüzde 90'ından fazlası Gazze Şeridi'nde gazeteci olan 170'ten fazla Filistinli kullanıcının WhatsApp'ta engellendiği kaydedildi.

Meta’dan Gazze sansürü! Uçtan uca şifreli denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' OLARAK ÇEVİRMİŞLERDİ

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirmişti.

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