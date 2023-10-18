Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
17:13
SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan'dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı son dakika açıklamasında, Müslüman dünyasına çağrıda bulundu. İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğinin altını çizen Fidan, "İsrail'in zulmettiği, bizlerden ağır eleştiri aldığı ve başka bir gaddarlık yaparak dünyaya bunu unutturduğu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Onlar bu modele alışkın." dedi.