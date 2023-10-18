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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan'dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:13

SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan'dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı son dakika açıklamasında, Müslüman dünyasına çağrıda bulundu. İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğinin altını çizen Fidan, "İsrail'in zulmettiği, bizlerden ağır eleştiri aldığı ve başka bir gaddarlık yaparak dünyaya bunu unutturduğu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Onlar bu modele alışkın." dedi.

SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Türkiye'nin garantörlük önerisi) Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli." dedi.

SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

"HEGEMONİK" SÖYLEME MEYDAN OKUNMASI ÇAĞRISI

Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Müslüman ülkeler olarak özgüvenli davranılması gerektiğini belirterek dayatılan "hegemonik" söyleme meydan okunması çağrısı yapan Fidan, "Son olarak Türkiye'nin görüşü, yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı ve kalıcı bir barışın garantörleri olarak hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan Gazze'de garantörlük açıklaması: "Filistin halkının bekası teminat altına alınmalı" | Video

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SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

Fidan, bu mekanizmanın Filistin'in merkezinde olduğu barış, güvenlik ve istikrar kuşağı oluşturma potansiyeli olduğuna işaret ederek "Bu, İstanbul'daki 7. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde mutabakata vardığımız ve BM Genel Kurulu kararlarında da kabul ettiğimiz Filistinlilere sağlanacak uluslararası korumayla da uyumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

BİR BEDELİ OLMALI

İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğinin altını çizen Fidan, "İsrail'in zulmettiği, bizlerden ağır eleştiri aldığı ve başka bir gaddarlık yaparak dünyaya bunu unutturduğu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Onlar bu modele alışkın." dedi.

SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar, cesur kararlar almalı ve kararlılıkla onları kademeli şekilde uygulamalı."

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