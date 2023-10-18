SON DAKİKA | Bakan Hakan Fidan’dan çok net Filistin mesajı: Bunun bir bedeli olacağını anlamalılar!

Fidan, bu mekanizmanın Filistin'in merkezinde olduğu barış, güvenlik ve istikrar kuşağı oluşturma potansiyeli olduğuna işaret ederek "Bu, İstanbul'daki 7. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde mutabakata vardığımız ve BM Genel Kurulu kararlarında da kabul ettiğimiz Filistinlilere sağlanacak uluslararası korumayla da uyumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.