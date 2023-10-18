Bakan Fidan'dan Gazze'de garantörlük açıklaması: "Filistin halkının bekası teminat altına alınmalı" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi. Bakan fidan, Müslüman dünyasını cesur kararlar almaya davet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
00:16
İsrail, Gazze'deki hastaneyi böyle vurdu | Video 18.10.2023 | 16:32
04:05
Polonya’da yeni hükümeti muhalefetin kurması bekleniyor | Video 18.10.2023 | 15:36
00:36
02:57
Hastane katliamı sonrası İsrail tankları Gazze sınırında | Video 18.10.2023 | 14:36
00:34
00:11
03:22
00:20
02:09
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de | Video 18.10.2023 | 11:12
00:35
01:59
AB liderleri, İsrail-Filistin gündemiyle toplandı | Video 18.10.2023 | 09:01
03:58
İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto | Video 18.10.2023 | 09:01
01:36
00:25
İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü | Video 18.10.2023 | 09:01
01:11
01:06
İngiliz-Filistinli cerraha İngiliz polisinden taciz | Video 17.10.2023 | 16:51
06:20
00:43