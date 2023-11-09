Giriş Tarihi: 09.11.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 07:01

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor. 100. Yıla özel emekliler tek sefere mahsus bu yıl 3. Bayram ikramiyesi alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekliye ve dul ve yetim aylığı alanlara verilecek 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığı hakkında açıklama yaptı. Peki, 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün yatar mı, kimlere verilecek? İşte, SSK, Bağ-Kur 5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...