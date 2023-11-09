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Haberler Fotohaber SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 09.11.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 07:01

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatıyor. 100. Yıla özel emekliler tek sefere mahsus bu yıl 3. Bayram ikramiyesi alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12.2 milyon emekliye ve dul ve yetim aylığı alanlara verilecek 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih aralığı hakkında açıklama yaptı. Peki, 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, bugün yatar mı, kimlere verilecek? İşte, SSK, Bağ-Kur 5.000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Kasım ayının ilk yarısında ödemelerin tamamlanacağı açıklanan emekli 5000 TL bayram ikramiyesi 12.2 milyon emekli vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışı bırakıldığı emekli 3. Bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alanlar ile EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar da faydalanabilecek. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenleme tek seferlik olacak. Peki, 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur 29 Ekim emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ BEKLENİYOR!
Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak. Bu noktada, 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım 2023 tarihine kadar hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

SON DAKİKA 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri BUGÜN mü yatacak? 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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