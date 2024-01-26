7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Bakan Işıkhan'ın ek zam açıklaması ardından SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Aylıklar ek zamsız olarak ödenirken tam rakamlar merak konusu oldu. Bu noktada SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu…