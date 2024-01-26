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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:15

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için netlik kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı değişti. Yüzde 11,68 refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ödenecek en düşük maaş ise 10 bin TL oldu. Yeni yılın ilk aylıkları ek zamsız hesaplara yatırıldı. 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu net maaşlarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur yeni zamlı emekli maaşı tablosu...

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Bakan Işıkhan'ın ek zam açıklaması ardından SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Aylıklar ek zamsız olarak ödenirken tam rakamlar merak konusu oldu. Bu noktada SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde vermişti. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

Emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

AK PARTİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU

AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Önergeyle, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile 5510 Saylı Kanun'a eklenen geçici 102'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 42,57' ibaresinin 'yüzde 49,25' olarak değiştirilmesi teklif edildi.

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