Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:15
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşı ne kadar oldu? %49,25 Ocak zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!
Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için netlik kazandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı değişti. Yüzde 11,68 refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ödenecek en düşük maaş ise 10 bin TL oldu. Yeni yılın ilk aylıkları ek zamsız hesaplara yatırıldı. 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu net maaşlarını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur yeni zamlı emekli maaşı tablosu...