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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş 'Düşüşler alım fırsatı' diyerek hedefi belirledi
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:24

Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş 'Düşüşler alım fırsatı' diyerek hedefi belirledi

Altın fiyatları sakin seyirini koruyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda cuma günü 2060 dolar seviyesini test ederek kapadı. Fed'in geçen hafta erken faiz indirimi mesajı vermemesiyle ons altın yükselişine ara verdi. Gram altın fiyatı ise desteğini dolar kurundaki hareketlilikten aldı. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğuna dikkat çekerek rakam verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

Altın gram fiyatı yükselişlerine ara verdi. Altın fiyatları hafta boyunca ABD'den gelen Fed açıklamaları ve tarım dışı istihdam verileri ile yön buluyor. Gram altın fiyatı kısmi gerileme yaşadı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

ALTIN FİYATLARI ABD'DEN GELEN VERİLERLE YÖN BULUYOR

Altın fiyatları için önemli bir veri olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

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Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

Altın fiyatları dolar kurundaki hareketlilikten destek buluyor.

Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

ONS ALTIN HAFTAYI 2043 DOLAR SEVİYESİNDEN KAPATTI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın fiyatı haftayı 2043 dolar seviyesinden kapattı. Dolar endeksinde yaşanan yükselişle birlikte 2030 dolar destek seviyesinin aşağısı kırılmıştı. Tekrar yukarı yönlü hareketle 2043 dolar seviyesinde haftalık kapanış yaptı.

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