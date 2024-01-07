Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:24
Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş 'Düşüşler alım fırsatı' diyerek hedefi belirledi
Altın fiyatları sakin seyirini koruyor. Altın gram fiyatı, serbest piyasalarda cuma günü 2060 dolar seviyesini test ederek kapadı. Fed'in geçen hafta erken faiz indirimi mesajı vermemesiyle ons altın yükselişine ara verdi. Gram altın fiyatı ise desteğini dolar kurundaki hareketlilikten aldı. Peki altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğuna dikkat çekerek rakam verdi. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar ve canlı rakamlar...