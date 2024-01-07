Altın gram fiyatı 2200 lirayı görecek mi? İslam Memiş ’Düşüşler alım fırsatı’ diyerek hedefi belirledi

ALTIN FİYATLARI ABD'DEN GELEN VERİLERLE YÖN BULUYOR

Altın fiyatları için önemli bir veri olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.