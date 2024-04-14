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Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:11

Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL'yi görebilir

Altın fiyatları tarafında hızlı düşüşler gerçekleşti. 2431 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 100 dolarlık satış yedi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı 140 TL'lik kar satışı yedi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumu yaptı. Tarih vererek konuşan İslam Memiş, 'Gram altın 3000 TL'yi görebilir' dedi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

Altın ibresini aşağı döndürdü. Kar satışı yiyen ons altın fiyatı 100 dolar geriledi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı düşüş yaşamasıyla iç piyasada 2400 TL civarında işlem görüyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için rakam verdi.

Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.

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Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

ALTIN PİYASASI HAREKETLENDİ

İslam Memiş'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın 2431 dolar seviyesine kadar yükseldi. Panik alımı yapmayın uyarım vardı. Akşam saatlerinde 100 dolarlık bir gerileme yaşandı.

Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

'ALTIN GRAM 140 LİRALIK SATIŞ YEDİ'

Gram altın fiyatında 2700 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 140 liralık bir gerileme gerçekleşti. Haftayı 2575 lira seviyesinden kapadı.

Bu saatten sonra düşecek mi yükselecek mi diye bir şey yok. Vatandaşlar elindeki varlıkların fiyatlarına değil miktarlarına odaklanacak.

Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

'3000 DOLAR SEVİYESİ SÜRPRİZ DEĞİL'

Ons altın tarafında 2343 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Panik alımı yapmayın uyarım vardı. İran-İsrail savaşı başlamasıyla burada 3000 dolar seviyesi sürpriz değil.

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