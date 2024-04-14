Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL’yi görebilir

'ALTIN GRAM 140 LİRALIK SATIŞ YEDİ'

Gram altın fiyatında 2700 TL seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. 140 liralık bir gerileme gerçekleşti. Haftayı 2575 lira seviyesinden kapadı.

Bu saatten sonra düşecek mi yükselecek mi diye bir şey yok. Vatandaşlar elindeki varlıkların fiyatlarına değil miktarlarına odaklanacak.