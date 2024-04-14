Giriş Tarihi: 14.04.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
11:11
Altın piyasası hareketlendi! İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın gram fiyatı 3000 TL'yi görebilir
Altın fiyatları tarafında hızlı düşüşler gerçekleşti. 2431 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın 100 dolarlık satış yedi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı 140 TL'lik kar satışı yedi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumu yaptı. Tarih vererek konuşan İslam Memiş, 'Gram altın 3000 TL'yi görebilir' dedi.