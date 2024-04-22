Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

ALTIN FİYATLARI İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ İLE HAREKETLENDİ

İsrail ve İran gerginliği ile altın güvenli liman gömleğini giydi. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons 2433 dolar düzeyini, altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgarın etkisiyle 2529 TL'yi gördü. Bu seviyeler dikkate alındığında ons tarafında 2024 yılında yüzde 17'lik bir prim dikkat çekerken, gram altın ise yatırımcısına aynı dönemde yüzde 28 civarın kazanç sağladı.