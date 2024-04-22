Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:23
Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs'ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?
İsrail-İran gerginliği ile yükseliş trendini güçlendiren altın gram fiyatı yeni haftaya satıcılı girdi. Yaz sezonu yaklaşırken özellikle düğün yapacaklar altın fiyatları tarafında araştırmalarını sıklaştırdı. Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Alım fırsatı verecek seviyeler hangileri? İslam Memiş Sabah.com.tr'ye cevapladı...