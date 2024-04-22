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Haberler Fotohaber Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs'ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:23

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs'ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

İsrail-İran gerginliği ile yükseliş trendini güçlendiren altın gram fiyatı yeni haftaya satıcılı girdi. Yaz sezonu yaklaşırken özellikle düğün yapacaklar altın fiyatları tarafında araştırmalarını sıklaştırdı. Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Alım fırsatı verecek seviyeler hangileri? İslam Memiş Sabah.com.tr'ye cevapladı...

ZEHRA KOÇ
Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

Altın gram fiyatı ons altına paralel düşüş gerçekleştirdi. Ons altın 2350 dolara kadar gerilerken gram altın 2450 TL civarında işlem görüyor. Sabah.com.tr'ye özel altın yorumu yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik rakamları duyurdu.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

ALTIN FİYATLARI İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ İLE HAREKETLENDİ

İsrail ve İran gerginliği ile altın güvenli liman gömleğini giydi. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons 2433 dolar düzeyini, altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgarın etkisiyle 2529 TL'yi gördü. Bu seviyeler dikkate alındığında ons tarafında 2024 yılında yüzde 17'lik bir prim dikkat çekerken, gram altın ise yatırımcısına aynı dönemde yüzde 28 civarın kazanç sağladı.

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Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

ORTA DOĞU'DA DÜŞEN TANSİYON ALTINA SATIŞ GETİRDİ

Analistler, Orta Doğu'da sınırlı da olsa düşen tansiyonun altına olan talepteki zayıflamada etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini açıkladı.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

ALTIN YÖNÜNÜ AŞAĞI KIRDI

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son bir haftadır yatırımcılara düşüş konusunda 'Kar satışları olacaktır, acele etmeyin' diye uyarılarım oldu.

Ons altın 2300 dolar altına sarkabilir. Gram altın yatırımcısı da ons altını takip etmeli. Bu beklentim hala devam ediyor.

Altın yönünü aşağı kırdı! İslam Memiş altın gram fiyatı için 1 Mayıs’ı işaret etti: Almalı mı satmalı mı?

'ALTIN FİYATLARI TARAFINDA GERİ ÇEKİLME OLACAKTIR'

Şu anda ons altın 2360 dolar seviyesinde gram altın da serbest piyasalarda 2592 lira seviyesinde. 2600 lira altına sarktı. 1-2 hafta kısa vadeli bir geri çekilme ve teknik olarak bir düzeltme devam edecektir.

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