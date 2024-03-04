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Haberler Fotohaber Anka 'sınır'ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK'nın gören gözü olacak
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:18

Anka 'sınır'ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK'nın gören gözü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' güçlenerek devam ediyor. Türk İHA-SİHA'larının ardından havacılıkta devrim yaratacak projeler gün gün devreye alınıyor. Türk savunma sanayisi insansız hava aracı teknolojilerinde yeni bir kapı aralayan ANKA, bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaşırken, Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. ANKA sahip olduğu özellikleriyle önemli bir güç çarpanı haline geldi.

Anka ’sınır’ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK’nın gören gözü olacak

Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) üretim ve montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla 16 Temmuz 2010'da hangardan çıktı ve motor çalıştırdı.

Anka ’sınır’ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK’nın gören gözü olacak

DÜNYANIN EN İYİ OPERATİF SİSTEMLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren, 2017 yılında envantere giren ANKA, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi.

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Anka ’sınır’ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK’nın gören gözü olacak

GERÇEK ZAMANLI GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI SUNUYOR

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

Bir keşif-gözetleme sistemi olarak operasyonel olan ANKA, sonrasında elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz gibi çoklu rol yetenekleri kazandı.

Anka ’sınır’ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK’nın gören gözü olacak

DOĞAL AFET DURUMLARINDA DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan ANKA, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi.

Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. ANKA, 30 saatin üzerinde görev yapabiliyor.

Burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştiren ANKA, taşıyabildiği 4 mühimmat ile caydırıcılık sağlıyor.

Anka ’sınır’ları kaldırıyor! Bu özellikleri önemli bir güç çarpanı haline geldi: TSK’nın gören gözü olacak

UYDUDAN KONTROL YETENEĞİYLE SINIRLARI KALDIRDI

ANKA'nın gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi ANKA, uydu yeteneğiyle önemli bir güç çarpanı haline geldi.

Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ANKA-S versiyonu, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Operasyon sahasındaki başarılarıyla kendini kanıtlayan ANKA, ihracat başarılarına da imza attı.

Bugüne kadar yaklaşık 220 bin uçuş saatine ulaşan ANKA için 5 ülke ile sözleşme imzalandı, 3 ülke ile yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Bugüne kadar Blok A, Blok B, ANKA-S ve Operatif ANKA olarak 4 farklı konfigürasyon ile yurt içinde ve dışında 70 araç teslimatı gerçekleştirildi. 2024 sonu itibarıyla 140'ıncı ANKA'nın üretilmesi planlanıyor.

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