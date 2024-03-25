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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağkur): Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:16

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağkur): Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı'ndan hemen önce, emekli bayram ikramiyelerini almak isteyen milyonlarca emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için "İkramiyeler bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan 3000 TL emekliye bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurmuştu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi ayda yatacak? İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ayrı ayrı tarih sorgulama…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağkur: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yılda iki kez yapılan ödemelerin ilki için tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bilindiği üzere ikramiyeler 4A, 4B, 4C emeklilerinin hesabına tahsis numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl yapılan yüzde elli zammın ardından hesaplara 3'er bin TL yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK, BağKur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu ay hesaplara yatırılır mı? Bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağkur: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yeni bayram ikramiyesi tutarı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye yüzde 50 zamla 3 bin TL oldu.

Emekliler, yıl içinde toplamda 6 bin TL'yi hesaplarında görecek. 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli ikramiyesi zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağkur: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada emeklilerin ikramiye tarihlerini açıkladı:

"Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağkur: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız"

Böylece 'emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?' sorusu yanıtlandı. SSK ve BAĞKUR emeklisi 2-5 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağkur: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

31 Mart tarihine kadar dilekçe veren EYT'liler, Ramazan Bayramında ödenecek zamlı ikramiyeden yararlanacak. Dilekçesini 1 Nisan ve sonrasında verenler ikramiye için Kurban Bayramını bekleyecek.

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