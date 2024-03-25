Giriş Tarihi: 25.03.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
08:16
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağkur): Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. 10 Nisan tarihine denk gelen Ramazan Bayramı'ndan hemen önce, emekli bayram ikramiyelerini almak isteyen milyonlarca emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için "İkramiyeler bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan 3000 TL emekliye bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurmuştu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi ayda yatacak? İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ayrı ayrı tarih sorgulama…