EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağkur): Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yılda iki kez yapılan ödemelerin ilki için tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bilindiği üzere ikramiyeler 4A, 4B, 4C emeklilerinin hesabına tahsis numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl yapılan yüzde elli zammın ardından hesaplara 3'er bin TL yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK, BağKur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bu ay hesaplara yatırılır mı? Bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar.