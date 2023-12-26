ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile odaklanılan ödeme tarihleri için heyecan dorukta. Zam gündeminin bulunduğu Meclis çalışmaları oldukça yoğun bir tempoda ilerlerken torba yasaya ait kanun teklifi de çalışmalar arasında yerini aldı. Çalışan emekliye ikramiye bugün yatar mı sorusu son günlerde arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, çalışana emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye son dakika haberleri...