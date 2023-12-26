Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:03

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yılı sebebiyle yılın 3. İkramiyesine kavuşan çalışmayan emeklilerin ardından sıra çalışanlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kapsamı genişletilen emekli ikramiyesi ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklinin heyecanla beklediği çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL olarak hesaplara geçiyor. Torba yasa ile beklenen emekli ikramiyeleri son adımda. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi, bugün yatar mı? 4A, 4B, 4C ikramiye ödemesinde son durum!

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile odaklanılan ödeme tarihleri için heyecan dorukta. Zam gündeminin bulunduğu Meclis çalışmaları oldukça yoğun bir tempoda ilerlerken torba yasaya ait kanun teklifi de çalışmalar arasında yerini aldı. Çalışan emekliye ikramiye bugün yatar mı sorusu son günlerde arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, çalışana emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye son dakika haberleri...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS ADIMINDA!

Torba yasa ile Meclis'ten geçecek çalışan emekliye ikramiye ödemesi için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı" diyerek müjdeyi duyurmuştu.

O çalışma Torba Yasa ile birlikte Meclis adımına geldi. Yeni yıla sayılı günler kala TBMM gündemi oldukça yoğun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

10 MİLYONU AŞKIN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

11-14 Kasım tarihleri arasında ödenen emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi çalışmayan emeklilere 5 bin TL olarak ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 10 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Ardından ödemede kapsam genişledi. Çiftçiler ve çalışmayan emekliler ödemelere dahil edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye ikramiye ödemelerine dair şu sözleri kaydetti:

"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışana emekli ikramiyesi ödemelerinin de yer aldığı 86 maddelik torba yasa Meclis'te yasalaşmayı bekliyor. Bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen kann teklifine dönülmesi ve henüz onaylanmayan maddelerin de kabul edilmesi bekleniyor.

Ödemeye dair kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışması başlayacak ve ödeme tarihleri belirlenecek.

SON DAKİKA