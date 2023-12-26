ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE SON DAKİKA: Ödeme rotası hakkında açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenir, bugün yatacak mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yılı sebebiyle yılın 3. İkramiyesine kavuşan çalışmayan emeklilerin ardından sıra çalışanlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kapsamı genişletilen emekli ikramiyesi ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklinin heyecanla beklediği çalışan emekliye ikramiye 5 bin TL olarak hesaplara geçiyor. Torba yasa ile beklenen emekli ikramiyeleri son adımda. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi, bugün yatar mı? 4A, 4B, 4C ikramiye ödemesinde son durum!