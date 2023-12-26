Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? | Video

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile kapsamı genişletilen emekli ikramiyesi, bu kez çalışan emeklilerin hesaplarına yatacak. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?