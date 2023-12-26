Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
09:25
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, yükseldi mi düştü mü sorusu yanıt arıyor. Altın fiyatlarında bu hafta yükseliş devam ediyor. Gram altın 25 Aralık'da 1.932,03 liradan alınıyorken, 1.932,49 liradan satılıyordu. 26 Aralık bugün ise gram altın 1942,78 TL'den alış, 1943,06 TL'den satış işlemi görüyor. Peki, bu hafta altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi, yoksa düşer mi? İşte, 26 Aralık Salı Canlı altın fiyatları!