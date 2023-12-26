Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 09:25

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken, yükseldi mi düştü mü sorusu yanıt arıyor. Altın fiyatlarında bu hafta yükseliş devam ediyor. Gram altın 25 Aralık'da 1.932,03 liradan alınıyorken, 1.932,49 liradan satılıyordu. 26 Aralık bugün ise gram altın 1942,78 TL'den alış, 1943,06 TL'den satış işlemi görüyor. Peki, bu hafta altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi, yoksa düşer mi? İşte, 26 Aralık Salı Canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatlarında güncel son durum haftanın ikinci iş gününde de merak edildi. Altın yatırımı yapan vatandaşlar canlı fiyatları yakından takip ediyorken, altın bozdurmak isteyen kişiler de altın fiyatlarının en yüksek anını kontrol ediyor. Peki, 26 Aralık Salı bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.927,84
SATIŞ(TL)1.928,30

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.238,00
SATIŞ(TL) 3.276,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.237,00
SATIŞ(TL) 13.437,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Salı 2023 || Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.052,78
SATIŞ(USD) 2.053,27

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA