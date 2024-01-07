Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
12:05
Derelerden haftada 13 gram altın topluyor! Türkiye 68 yaşındaki İsmail amcayı konuşuyor
Türkiye dere dere gezip çamurlu sulardan altın çıkaran 68 yaşındaki İsmail amcayı konuşuyor. Zonguldak'da hava şartlarına aldırış etmeden çamurlu sulardan gram gram altın toplayan İsmail Uslu'nun kazancını duyan şaşırıyor. Hobi olarak bu işin maliyetli olmadığını belirten Uslu haftada 13 gram altın çıkardığını açıkladı. Öte yandan Kapalıçarşı'da 1 gram işlenmiş altın fiyatı yaklaşık 2000 TL civarında bulunuyor.