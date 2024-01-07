Derelerden haftada 13 gram altın topluyor! Türkiye 68 yaşındaki İsmail amcayı konuşuyor

Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı.

Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin.